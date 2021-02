Attualità Dx.com.ar 26 febbraio 2021

Benvenuti a questa nuova edizione di Actualidad DX.COM.AR

Iniziamo con una notizia molto importante del nostro paese che lo unisce ad un altro paese latinoamericano.

Questo perché il percorso di integrazione con i segnali pubblici latinoamericani che Radio y Televisión Argentina (RTA) svolge, ha recentemente aggiunto la Repubblica di Colombia.

La presidentessa di RTA, Rosario Lufrano, e il direttore di Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), Álvaro Eduardo García Giménez, hanno firmato un accordo che permetterà lo scambio di contenuti audiovisivi di tipo documentario educativo. Informativi e di intrattenimento per lavorare sulla co-produzione di contenuti, lo sviluppo di progetti specifici tra le due istituzioni e la promozione e la diffusione di questi materiali con il sostegno reciproco e l’assistenza per la produzione.

In occasione della celebrazione di questo accordo, Alvaro Eduardo Garcia Gimenez ha detto che “poter firmare questo accordo tra RTVC e RTA è una grande gioia per i legami di amicizia e affetto che mi uniscono a ll’Argentina. Come giornalista, mi è chiara l’importanza della RTA, che è un grande riferimento per i media latinoamericani, per la sua tradizione, per la qualità delle sue produzioni, per la sua creatività, per la sua capacità innovativa e perché hanno una grande vocazione per il lavoro pubblico.

“Questo accordo arriva in un momento molto speciale, poiché i media pubblici hanno rafforzato la loro importanza nelle società dei nostri paesi. Questa alleanza tra Argentina e Colombia apre porte molto importanti per rafforzare la nostra capacità produttiva. Sono molto entusiasta di poter pensare ai risultati di questo lavoro congiunto”, ha concluso García Giménez.

D’altra parte, Rosario Lufrano ha detto che “è un onore per noi firmare questo accordo. Siamo convinti che il momento delle alleanze sia indispensabile per i nostri canali e per le nostre radio, e che l’America Latina possa mostrare la sua identità facendo conoscere i suoi valori su diversi schermi, non solo i nostri, ma anche sulle piattaforme che oggi sono così inserite e hanno bisogno di contenuti”.

“Penso sia una grande opportunità che abbiamo se usiamo i nostri strumenti, le nostre risorse, la nostra creatività e la nostra immaginazione, per essere in grado di espandere la nostra portata e di farci conoscere. Siamo molto felici di poter condividere i nostri contenuti con voi e di pensare alla realizzazione di una coproduzione insieme”, ha detto la presidentessa di RTA.

Questo accordo con la Repubblica di Colombia fa parte della strategia d’integrazione sviluppata da RTA con le istituzioni radiofoniche e televisive pubbliche in America Latina. Nel caso del Brasile, ha permesso di stabilire un legame con gli stati di Pernambuco e Bahia, mentre sono stati fatti accordi anche con Ecuador, Uruguay e recentemente con la Bolivia.

Passiamo ora alla regione dei Caraibi, più esattamente a CUBA con un’informazione che a sua volta collega l’isola con COSTA RICA.

Costa Rica e Cuba hanno recentemente firmato un accordo quadro di cooperazione tra il Sistema Nazionale di Radio e Televisione S.A. (Sinart) e l’Istituto Cubano di Radio e Televisione (ICRT) per lo scambio di materiale audiovisivo.

La presidentessa esecutiva del Sinart, Lorna Chacón, e l’ambasciatore cubano in Costa Rica, Jorge Rodríguez, hanno firmato il documento presso la sede dell’istituzione autonoma, rispettando le severe misure sanitarie dovute alla pandemia di Covid-19.

L’accordo stabilisce lo scambio di contenuti audiovisivi e radiofonici ( specie documentari, programmi di intrattenimento, educativi e informativi) generati da ciascuna delle parti, e la promozione e diffusione dei contenuti scambiati attraverso segnali televisivi, radio e piattaforme digitali, così come le loro reti sociali.

Prevede anche il sostegno e l’assistenza reciproca per la produzione di contenuti, la promozione e la diffusione di attività culturali, educative e informative, nonché la fornitura di consulenza tecnica e attività di formazione.

Infine, permette progetti specifici di cooperazione coordinati da entrambe le parti.

Chacón ha detto a Prensa Latina che la firma dell’accordo permette di formalizzare lo scambio di materiale audiovisivo prodotti dal 2020 e fa pensare a coproduzioni come quelle realizzate con sistemi pubblici di altre nazioni latinoamericane.

Ha sottolineato che la diffusione di materiali audiovisivi ci permette di rendere visibile al pubblico di altre nazioni l’idiosincrasia e la cultura dei nostri popoli.

Da parte sua, l’ambasciatore cubano ha lodato l’importanza di questo accordo per il suo paese, perché formalizza una relazione che esiste già da anni e ha sottolineato che la missione diplomatica cubana in Costa Rica ha sempre avuto la cooperazione e le strutture di Sinart per diffondere la cultura e le informazioni di Cuba.

Ha dettagliato che il Costa Rica ha attualmente sviluppi ed esperienze in questioni rilevanti per Cuba come il turismo e l’agricoltura.

Passiamo ora al Nord America e visitiamo il MESSICO.

Nonostante sia un reato federale, sei stazioni radio clandestine operano nella zona di Tepexi de Rodríguez e altre sei nella zona di Acatlán, entrambe appartenenti alla regione Mixteca. Tutte le trasmissioni sono FM.

A Tepexi si sente su 96.7 con il nome La Tremenda; a Ixcaquixtla su 92.3, La Imponente; a Molcaxac su 101.1, La Arrolladora; a Ahuatempan su 96.3, La Caliente e ad Atoyatempan su 91.5, Impacto e un altro su 95.1, La Mega.

Queste stazioni radio operano da tre anni, aprendo una frequenza dopo l’altra che non paga nessun canone o royalty, né rispetta gli obblighi fiscali, lavorativi o sindacali, e senza una concessione dell’Istituto Federale delle Telecomunicazioni.

Come in altre radio pirata, ottengono profitti significativi, mentre i giovani o le persone che reclutano come “annunciatori” non ricevono uno stipendio, solo una percentuale minima di quello che ricevono dagli spot.

Altre stazioni radio pirata si trovano nei comuni di San Jerónimo Xayacatlán, Petlalcingo, Piaxtla, Chinantla, Izúcar de Matamoros e Tulcingo de Valle.

E concludiamo il nostro viaggio intorno al mondo e le notizie più rilevanti nella REPUBBLICA POPOLARE CINESE, dove le autorità di Hong Kong hanno annunciato venerdì 19 febbraio che un alto membro del governo locale prenderà il controllo diretto dell’emittente pubblica, RTHK, dopo alcune settimane di tensione dovute a discussioni sul contenuto ideologico del palinsesto e al conflitto aperto dopo la sospensione del segnale internazionale del canale britannico BBC.

Così, il sottosegretario agli Interni, Patrick Li Pak Chuen, sostituirà Leung Ka Wing come attuale direttore della programmazione dell’emittente, sei mesi prima della scadenza del contratto di quest’ultimo in agosto, a seguito di una decisione di “mutuo accordo”, secondo un comunicato ufficiale.

Mesi di scontri sono alle spalle da quando il governo ha deciso l’anno scorso di cancellare la trasmissione del programma satirico Headliner dopo aver mostrato un poliziotto che si arrampicava fuori da un bidone della spazzatura. L’episodio, trasmesso a maggio durante un’ondata di proteste contro le autorità, ha ricevuto migliaia di chiamate di protesta.

“Li è un manager di comprovata esperienza, leadership e capacità di gestione, che continuerà a servire la comunità e a guidare intelligentemente Hong Kong Broadcasting attraverso le sfide che dovrà affrontare, e sempre nel rispetto della carta costitutiva dell’organizzazione”, ha dichiarato il comunicato.

Per quanto riguarda la sospensione del segnale della BBC, è stato Leung a dare l’ordine dopo che le autorità cinesi hanno fatto lo stesso sul continente, e in risposta alla decisione di Londra di tagliare la trasmissione del segnale internazionale del canale satellitare cinese CGTN a causa di discrepanze sul possesso della licenza, secondo la versione ufficiale del regolatore delle comunicazioni britannico Ofcom.

Infine, la gestione di Leung era stata criticata in un recente rapporto delle autorità di Hong Kong, che sottolineava “un numero significativo di irregolarità” e raccomandava “miglioramenti nella gestione”, nelle parole del ministro del commercio e dello sviluppo economico, Edward Yau.

Nello stesso rapporto, il governo di Hong Kong ha esortato RTHK a “sviluppare un processo editoriale chiaro e trasparente” e a “rafforzare la formazione del suo personale nella linea editoriale in modo che i dipendenti comprendano la sua missione e lo scopo” come emittente pubblica.