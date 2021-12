Attualità Dx.com.ar

Proseguono i cambiamenti di orario e di frequenza corrispondenti al periodo B21 di trasmissioni in onde corte.

Iniziamo dall'Australia, paese che possiamo ascoltare in onde corte dopo la scomparsa di Radio Australia, attraverso la stazione religiosa Reach Beyond Australia che trasmette in lingua inglese secondo il seguente schedule:

09.00 - 09.15 UTC sulla frequenza 9860 kHz, per l'Asia settentrionale, da lunedì a venerdì, con 100 kw di potenza.

12.00 - 13.00 UTC sulla frequenza 11825 kHz, per l'Asia meridionale, la domenica, con 100 kw di potenza.

13.15 - 13.30 UTC sulla frequenza 11825 kHz, per l'Asia meridionale, il lunedì, mercoledì e venerdì, con 100 kw di potenza.

13.45 - 14.00 UTC sulla frequenza 11945 kHz, per l'Asia meridionale, tutti i giorni, con 100 kw di potenza.

Germania:

L'emittente Radio Se-Ta 2 trasmetterà il 25 dicembre via Nauen secondo il seguente schedule:

09.00 - 11.00 UTC sulla frequenza 6095 kHz, per l'Europa centrale, in lingua tedesca, con 100 kw di potenza.

Il primo gennaio la radio trasmetterà secondo il seguente schedule:

11.00 - 12.00 UTC sulla frequenza 6095 kHz, via Nauen, Germania, in lingua tedesca, con un'altra trasmissione per l'Europa centrale, con 100 kw di potenza.

Nella nuova stagione invernale nell'emisfero nord , All India Radio registra alcuni cambiamenti nel suo "external service":

01.30 - 02.30 UTC sulla frequenza 13710.0, da Bangalore, India, in lingua indonesiana, con 500 kw di potenza.

02.45 - 03.45 UTC sulla frequenza 11559.8 kHz, da Nuova Delhi, in lingua birmana, con 100 kw di potenza.

04.00 - 05.00 UTC sulla frequenza 11559.8 kHz, da Nuova Delhi, in lingua nepalese, con 100 kw di potenza.

10.45 - 12.00 UTC, sulla frequenza 11924.8 kHz, da Nuova Delhi, in lingua tibetana, con 100 kw di potenza.

L'emittente clandestina Voice of National Unity Government of Myanmar, nota pure come Radio NUG, trasmette in questo nuovo periodo B-21 secondo il seguente schedule:

08.00 - 08.29 UTC sulla frequenza 17800 kHz, in lingua birmana, da Tamsui, Taiwan, con 300 kw di potenza.

13.30 - 13.59 UTC sulla frequenza 15565 kHz, in lingua birmana, via Al- Dhabbaya, Emirati Arabi Uniti, con 250 kw di potenza.

Radio NUG presenta per questo periodo altre due frequenze (17710 kHz e 12000 kHz) che potrebbe utilizzare in futuro.

Quest'emittente ha cambiato spesso frequenza, cercando di evitare interferenze.

Radio Mazaris Samay, la nuova emittente in lingua tigrina, trasmette ora sulla frequenza 11705 kHz, via Madagascar, secondo il seguente schedule:

15.00 - 15.30 UTC sulla nuova frequenza 11705 kHz, per l'Africa orientale, in lingua tigrina, con 250 kw di potenza.

Radio Mazaris Samay ha abbandonato la precedente frequenza 11555 kHz.

In Sudan, Radio Omdurman Sudan può essere ascoltata sulla frequenza 7206 kHz, via Al-Fatihab. Questa radio trasmette in lingua araba dalle ore 04.00 UTC o perfino prima, con 100 kw di potenza.

Repubblica Argentina

A partire dai concorsi pubblici indetti dall'Ente Nazionale delle Telecomunicazioni, Enacom in diverse province di tutto il paese, cinque radio FM della provincia di Córdoba hanno ottenuto la loro licenza. Si tratta di cinque associazioni civili e cooperative senza scopo di lucro di diverse località della provincia di Córdoba. Queste emittenti hanno contato sull'appoggio del Tavolo di accompagnamento alle radio comunitarie e rurali - composto dall'Enacom, l'Istituto Nazionale di Tecnologia Agricola (Inta), la Defensoría del Pueblo dei Servizi di Comunicazione Audiovisiva e dal Forum Argentino delle Radio Comunitarie (FARCO) che lavorano in modo articolato con la Direzione Nazionale dei Servizi Audiovisivi dell'Enacom. Quest'articolazione fra le diverse aree dello Stato ed il settore audiovisivo è stata fondamentale per avanzare nella regolarizzazione di questi media.

FM Arroyito, sui 91.3 mHz ha dato il via alle sue trasmissioni nel marzo 2014 nella località omonima. Il progetto fa parte della Cooperativa del Lavoro dei Media Audiovisivi Arroyito Limitada. La radio si era presentata precedentemente ad un concorso pubblico però la proposta era stata respinta per scarsa fattibilità economica. Oscar Ludueña, presidente della cooperativa, ha affermato: "Il fattore più importante del nostro gruppo è l'ostinazione, continuiamo ad acquistare apparecchiature ed a realizzare produzioni con trasmissioni attraverso i social media e via FM; il concorso ci ha permesso di raggiungere l'obiettivo principale, avere una licenza FM".

FM Panamericana trasmette da sei anni da Huerta Grande, nella valle di Punilla, sui 99.3 mHz . Inoltre, svolgono attività culturali quali presentazioni di libri e proiezione di documentari, fiere, musica dal vivo e riunioni sociali. FM Panamericana festeggia la licenza ottenuta e la considera uno strumento per continuare il suo lavoro per una comunicazione plurale, diversa e democratica.

FM Mestiza, trasmette sulla frequenza 92.3 mHz, da Río Tercero da 7 anni. Si tratta della prima cooperativa della città che ottiene per concorso pubblico, una licenza nel quadro della legge di Servizi di Comunicazione Audiovisiva.

FM 103.3 "Otros Nosotros" è nata nel mese di settembre 2020 quale iniziativa dello Spazio Culturale e Biblioteca Popolare La Escuelita (Associazione Civile), situato nella località di Miramar. Dopo aver ricevuto l'appoggio del Ministero della Cultura, nel 2021 la radio ha avuto accesso ad apparecchiature nuove. Il miglioramento delle condizioni tecniche e la licenza ottenuta costituiscono un impulso per andare avanti con questo progetto comunitario a partire da una costruzione plurale.

FM Conexión, una radio comunitaria appartenente a La Nexo (Associazione Civile), situata a Estación General Paz è attiva da un anno sulla frequenza 95.7 mHz.

Durante il 2021, il Tavolo di accompagnamento alle radio comunitarie e rurali, insieme alla Direzione Nazionale dei Servizi Audiovisivi dell'Enacom, ha lavorato con oltre 55 organizzazioni di Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego e Tucumán. Attualmente, collabora a progetti comunicazionali delle province di Corrientes, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis e Tierra del Fuego, i cui concorsi sono aperti.

Perú

Secondo un rapporto sull'audience radiofonica della Compagnia peruviana di studi di mercato ed opinione pubblica, CPI, il 79.5 per cento delle persone dentro il paese ascolta la radio quotidianamente ed un 93.7 per cento di persone la ascolta settimanalmente. Secondo il rapporto, oltre 16.9 milioni di persone ascoltano ogni giorno la radio.

Il Ceo di CPI, Omar Castro, ha affermato che il rapporto dimostra che la radio è molto vicina alla gente ed esclude l'idea che i media tradizionali possano scomparire per la diffusione delle piattaforme digitali. Castro ha asserito: "La radio non è soltanto musica come dispositivo digitale, la radio tiene compagnia, intrattiene, informa, ha quell'immediatezza che le consente di essere un referente immediato delle persone. Vi è un terremoto e la gente sintonizza subito l'emittente preferita per sapere che cosa sta succedendo in quel momento".

Secondo il rapporto della CPI, la portata della radio è omogenea nelle diverse zone del paese. La maggior parte degli ascoltatori utilizza gli apparecchi radiofonici (radio registratore, radio portatile, radio auto ed altri) seguiti dai cellulari/smartphone e dai Pc/laptops. Nella città di Lima le percentuali di ascoltatori che ascoltano la radio attraverso un dispositivo mobile o un computer sono superiori rispetto a quelle dell'interno del paese.

Messico

L'Istituto Federale delle Telecomunicazioni, IFT, ha ricevuto 64 proposte d'interesse per l'utilizzo e commercializzazione delle 234 frequenze di radio AM e FM nell'appalto IFT-8. Le 234 frequenze sono localizzate nel segmento 88-106 mHz della banda FM e 85 frequenze nel segmento 535 -1605 kHz della banda AM, nella prestazione di servizi pubblici di radiodiffusione sonora.

Germania - Giordania

L'emittente internazionale tedesca Deutsche Welle ha annunciato domenica 5 dicembre che interromperà la sua associazione con l'emittente giordana Roya TV a causa dei timori per i contenuti antisraeliani e antisemiti e per le caricature nei suoi social.

Deutsche Welle ha informato di essersi associata con Roya TV per le sue coperture sull'uguaglianza di genere, i diritti delle minoranze in Giordania e le sue iniziative di promozione dei media fra i giovani. All'inizio ha ritenuto che Roya TV non fosse antisraeliana. Roya TV non ha ancora rilasciato nessun commento.

L'Israele e la Giordania hanno firmato la pace nel 1994 ed hanno stretto rapporti in materia di sicurezza. Tuttavia, in tempi recenti, vi sono state delle tensioni a causa degli episodi nella moschea Al-Aqsa di Gerusalemme e dell'espansione di insediamenti israeliani nel margine occidentale.

Repubblica Popolare della Cina

Lo scorso 3 dicembre è stato commemorato l'80esimo anniversario dell'avviamento dei servizi di radiodiffusione all'estero del popolo cinese. In quell'occasione, parecchi politici e rappresentanti dei media ispanofoni si sono congratulati con il presidente ed editore generale del China Media Group, Shen Xaixiong.

Il 3 settembre 1956 partì ufficialmente la trasmissione per la Spagna ed il 17 dicembre 1957 quella per l'America Latina. Attualmente, la radiodiffusione in spagnolo offre, tra l'altro, video, pubblicazioni, dispositivi mobili.

Nel marzo 2018, l'arrivo del China Media Group ha promosso ancora di più lo sviluppo integrato dei media. Il canale in lingua spagnola di China Global Television Network, CGTN, ed il dipartimento di spagnolo di Radio Internazionale della Cina, si sono uniti per istituire il Dipartimento di spagnolo. Nel mese di maggio di quest'anno, il dipartimento di spagnolo si è unito a China Global Television Network. Il dipartimento di spagnolo di CGTN offre le ultime notizie ed informazioni accurate, così come una completa copertura audiovisiva in spagnolo agli ascoltatori di tutto il mondo 24 ore su 24.