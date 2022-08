Atlético Tucumán empató ante Tigre y sigue como único líder

Atlético Tucumán logró un empate ante Tigre en su visita a Victoria, resultado que le permite mantenerse en soledad en la cima de la Liga Profesional. “Buscábamos más, sobre todo por las situaciones que tuvimos en el segundo tiempo. Si bien el primer tiempo fue un poco chato, ellos tuvieron más la pelota, un remate y un desborde y nada más. En el segundo tiempo fuimos muy superiores salvo los últimos cinco minutos que ellos aceleraron y tuvieron un par de llegadas claras, no tuvimos suerte porque no quiso entrar la pelota. Tuvimos tres chances muy claras, pero la pelota no quiso entrar. No siempre se puede ganar y cuando no se puede hacerlo es importante que no te marquen y no perderlo. Queríamos ganar porque se nos han acercado muchos rivales y no se pudo, es una cancha muy difícil, con mucho viento, mucho frío, pero a pesar de eso creo que se hizo un buen juego. Este punto va a tener mucho valor si el próximo partido ganamos en casa y vamos a trabajar para ello”, comentó el arquero del Decano Carlos Lampe.

