Atlético de Rafaela vuelve a la Primera Nacional: "Nos tocó volver al lugar donde merecemos estar"

Atlético Rafaela es de la segunda categoría del fútbol argentino. Por el partido de vuelta de la final del Torneo Federal A, la Crema derrotó 1 a 0 a San Martín de Formosa en el estadio Nuevo Monumental y ascendió a la Primera Nacional. Su entrenador Iván Juárez conversó con el equipo de Pasión Nacional sobre este logro.

"El asecenso parece fácil y no lo es. Pero estuvimos a la altura del objetivo, tuvimos también la suerte de lograrlo. Tuvimos un año durisimo, no es fácil ascender con la exogencia que demanda. Teníamos que estar fuertes como grupo, prioricé lo humano", dijo.