Atilio Borón y el conflicto entre Rusia y Ucrania

Atilio Borón, sociólogo, politólogo, catedrático y escritor argentino, se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania. “Hablan de invasión, y esto es cuando un ejercito ocupa el territorio de otro país que no presentaba ninguna amenaza y este no es el caso”, comenzó aclarando y aseguró que la gran pregunta es: “Por qué si EE.UU no acepta que en una isla cercana haya bases militares, por qué Rusia tiene que aceptarlo”.

Borón recordó que Ucrania no sólo perpetró un “genocidio terrible” contra la población ruso parlante del este de Ucrania, sino que ese gobierno también ha insistido en estar preparado para recibir el armamento nuclear de la OTAN y “colocarlo en la frontera con Rusia”, relató.

El politólogo, trajo a colación que Ucrania desde 2008 ha estado atacando a Rusia “en los terrenos diplomáticos y políticos con el impuso decisivo de Estados Unidos que es el gran actor de esta tragedia”.