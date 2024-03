Atilio Benedetti respaldó con objeciones el Pacto de Mayo

El legislador nacional larroquense Atilio Benedetti, puntualizó que "el horizonte" trazado por el presidente Javier Milei parece ser el correcto, pero advirtió que se necesitan "consenso para evitar otro fracaso como fue la Ley Bases", respecto del Pacto de Mayo.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical, sostuvo que "el país no ha podido encontrar el rumbo y por eso hoy estamos ante otro ajuste. No quiero que esta experiencia fracase, no es porque quiera que le vaya bien al presidente sino que deseo que le vaya bien al resto de los argentinos que estamos haciendo un esfuerzo enorme frente a la crisis".