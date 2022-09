Atienza: "Es una enfermedad que no se contagia entre personas"

En diálogo con Nacional Rosario, el médico cirujano, doctor en medicina y cirugía y magíster en salud pública, Oscar Atienza, brindó explicaciones sobre el brote de Legionella que afecta al Sanatorio Luz Médica de Tucumán y hasta el momento causó la muerte de seis personas.

En el aire de Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.), Atienza explicó: "Es una batería, no es un virus. Es un brote que está acotado a esa clínica" y aclaró: "no hay ningún tipo de indicio de que esto se vaya a expandir o se vaya a transformar en un a epidemia o pandemia, es una enfermedad que no se contagia entre personas, es una enfermedad que se adquiere por la respiración de vapores de agua que contienen a la legionella".