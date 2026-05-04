Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó el repunte, en los últimos meses, de incidentes vinculados a atentados y amenazas de bomba sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de la guerra en Medio Oriente.

Para ello, y para conocer los protocolos que se aplican en estos casos, conversaron con el Comandante retirado de Gendarmería, Osvaldo Laborda, experto en explosivos.

“La Argentina ha tenido un larguísimo historial de bombas tremendas, con muchas personas fallecidas, en algunas décadas del siglo pasado. Esto ha hecho que las Fuerzas Federales del país tuvieran personal preparado y protocolos de trabajo”.

“Hoy tenemos un estándar en las Fuerzas Federales altísimo respecto de la eficiencia, de la respuesta y los controles”, expresó.

“Se ha avanzado muchísimo del lado de las Fuerzas Federales”.

“Es un fenómeno mundial el amenazar o ejecutar acciones a través de explosivos”, lamentó.