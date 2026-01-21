Atenea, el satélite argentino que viajará en la próxima misión de la NASA a la Luna

La Argentina formará parte de la misión lunar Artemis II, prevista para los primeros meses de 2026, a través de Atenea, un microsatélite diseñado y fabricado en el país en un trabajo conjunto entre organismos científicos, una empresa nacional y universidades públicas.

Nicolás Balbi, ingeniero en telecomunicaciones e integrante de la empresa VENG, dialogó con el equipo de Creer o reventar y explicó el rol que tuvo la compañía en el desarrollo del proyecto, con foco en el diseño, la fabricación y la integración de los componentes electrónicos del satélite, además de los ensayos ambientales, mecánicos y de compatibilidad electromagnética.

"Siempre es satisfactorio ver que se concretan este tipo de proyectos, estamos esperando el lanzamiento con mucha ansiedad. Es muy importante que agencias como la NASA nos sigan considerando, eso demuestra la capacidad de Argentina. Estamos presentes en un hito histórico", expresó.

Atenea es fruto de una colaboración entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), VENG y equipos de estudiantes e investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín, lo que refuerza el vínculo entre el sistema científico, tecnológico y universitario argentino.

El proyecto se enmarca en una relación de cooperación sostenida entre la CONAE y la NASA, con perspectivas de nuevos desarrollos conjuntos a futuro, y posiciona a la Argentina como un actor reconocido en el ámbito de la tecnología espacial y la exploración lunar.