Atenas de Río Cuarto debutará en la Copa Argentina 2026 contra Independiente

La 14ª edición del certamen quedó oficialmente lanzada tras el evento realizado en el estadio de futsal del predio de AFA en Ezeiza. Allí se completó el cuadro principal con 64 equipos: los 30 de la Liga Profesional, 15 de la Primera Nacional, 5 de la Primera B, 4 de la Primera C y 10 provenientes del Torneo Federal. Atenas de Río Cuarto, que milita en el Federal A, enfrentará a Independiente en una oportunidad histórica. El presidente de Atenas Ezequiel Palma, conversó con el equipo de Pasión Nacional, y dijo que en el club sienten "emoción". "Será el partido más importante de nuestra historia", contó.

"Nosotros aún no tenemos la fecha de Copa Argentina pero posiblemente sea en marzo, y en ese caso nos agarrará en competencia", dijo.