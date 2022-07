ATECH: "Las clases no están garantizadas por el estado"

Daniel Murphy, secretario general de ATECH en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió al proceso judicial que deberá enfrentar la exministra de Educación Graciela Cigudosa por malversación de fondos indicó “todos necesitamos como sociedad que se haga justicia respecto a todas las defraudaciones que haya habido en el estado. Vinimos de vivir una cuasi tragedia en El Maitén. No es aceptable pensar que un funcionario que tenia que poner en condiciones una escuela se haya quedado con un vuelto, no nos parece un dato menor necesitamos que la justicia cumpla con su rol y termine condenado quienes sean demostrados culpables”.

En cuando a la conferencia de prensa, el gremialista valoró la unión “pudimos reunirnos los cinco sindicatos con representación de docentes del ámbito público y privado, acordamos hacer esta conferencia, acordamos un escrito, entendemos que necesitamos una recomposición real porque tenemos dos años de pérdida de poder adquisitivo. El gobierno por más que dibuje los números no puede esconder que tenemos a miles de docentes por debajo de la línea de pobreza”.

Sobre José María Grazzini quién ocupará el lugar que dejó Florencia Perata, indicó “Grazzini está confirmado, entiendo que no es una persona que tenga vinculación con el sistema educativo y será muy difícil realmente pueda abordar la complejidad del Ministerio. Pero más allá de esto creemos que tiene que cambiar la política, buscan acallar voces a como de lugar, esa política se tiene que terminar y se tiene que incrementar el presupuesto para la educación”.

Finalmente, sobre el retorno tras el receso invernal dijo: “más allá de lo que hagamos nosotros, como sector docentes, las clases no están garantizadas por el estado, no hay un solo día en que las escuelas funcionen a pleno, hay muchas cosas pendientes, por eso la pérdida de días de clases, es tremenda y dramática. Hay una escuela rural que tendría que tener 90 días de clases, perdieron 40 dias no tiene nada que ver con una medida de fuerza. El estado tiene una deuda con la sociedad, por supuesto con los docentes, pero tiene una deuda con la educación, es muy grande y profunda, se le manifestó en conferencia, cuando anunciaron que se incrementaba un porcentaje de partida escolar se olvidaron decir que era de 60 pesos”.

Programa: Conexión Nacional // Conductores: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez // Operación Técnica: Osvaldo Tapia