ATECH en desacuerdo con la Ley de Profesionalidad Docente en Chubut

Martín Pena, Secretario General de la Regional Oeste de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), lanzó fuertes críticas hacia la Ley de Profesionalidad Docente, tras la aprobación de la misma el pasado viernes en la Legislatura de Chubut.

Con respecto a la Ley propiamente dicha, "No va a terminar de ayudar a nada, no va a mejorar la calidad educativa, no va a mejorar el sistema educativo, no tiene sustento científico con datos, no tiene criterio. Solamente tiene un nombre que se llama "castigar y extorsionar" al docente para que esté dentro del aula como sea", afirmó Pena.

En diálogo con Radio Nacional Esquel, Pena expresó su descontento y cuestionó la labor de los legisladores que, a pesar de conocer las realidades de las escuelas en la región cordillerana, decidieron respaldar el proyecto propuesto por el Gobernador Ignacio Torres. "Veíamos a los legisladores de la región, de la zona nuestra, que conocen las escuelas, que conocen la realidad; verlos levantar la mano y no saber fundamentar el porqué" manifestó.

El líder sindical destacó la importancia de escuchar y considerar las voces de los docentes, subrayando que forman una parte significativa de la fuerza laboral de la provincia.