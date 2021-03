ATE rechazó la oferta salarial del gobierno y definió un plan de lucha 

Oscar Muntes , secretario General del gremio en la provincia, indicó en LT11 que en virtud de que continúa, más allá de la propuesta económica de Bordet , la pérdida del poder adquisitivos de los trabajadores estatales establecieron un cronograma de medidas a desarrollar en marzo.

Primeramente el gremio participará del paro internacional de mujeres el próximo lunes . Desde el martes 9 integrantes del Consejo Directivo y delegados encabezarán asambleas en cada uno de los lugares de trabajo con la aplicación de las medidas de seguridad que corresponden en medio de la pandemia. Continuando con las medidas el 24 de marzo marcharán por Memoria, Verdad y Justicia y los días 25 y 26 llevarán adelante un paro total de actividades con movilización provincial el 26 en Paraná.

Oscar Muntes recalcó que si no se está en la calle, si no se lucha, si no se cuidan los derechos será muy difícil lograr los objetivos que tiene la clase trabajadora provincial, fundamentalmente que se reabre la paritaria y que se pueda tener un salario acorde al momento que se vive. Sentenció que esperan que el gobierno entienda el mensaje de todos los gremios desechando la propuesta salarial y los vuelva a convocar a la discusión.

DESCARGAR