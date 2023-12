ATE Entre Ríos se suma a la jornada nacional de protesta

Oscar Muntes, Secretario General de ATE, indicó que en Plenario de Secretarios Generales y de Consejo Directivo resolvieron sumarse a la jornada Nacional de protesta a concretarse este viernes con el desarrollo de paros activos, movilizaciones y asambleas en cada uno los sectores de la administración para debatir, hablar y poner en contexto la situación que atraviesan los trabajadores del estado luego de todas las medidas que ha tomado el gobierno de Milei.

Precisó Muntes que el ajuste que siente el pueblo se va a seguir profundizando ante la no convocatoria a paritaria, la no actualización de ingresos, la pérdida del poder adquisitivo, el protocolo Bullrich y la forma en que este gobierno sigue encarando la demanda social. Por ello el viernes con la Protesta ATE pondrá en contexto en todo el país lo que está pasando, defendiendo el estado ya que el próximo 31 de diciembre miles de trabajadores no tendrán más su lugar laboral.

En cuanto a la situación en la provincia de Entre Ríos, dijo Muntes que esperan la convocatoria a Paritaria por parte de Frigerio.