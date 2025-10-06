Ataque antisemita en Palermo: una mujer denunció que un hombre le arrojó un fierro a ella y a su bebé

Durante el fin de semana, Michelle Iman Schmukler, una vecina del barrio de Palermo, denunció que un hombre que reside en su mismo edificio la había agredido con insultos antisemitas y que, además, le había arrojado un fierro donde estaba con su bebé. Luego de presentarse ante la Justicia, la madre del atacante informó que trasladó a su hijo a otro domicilio “para evitar más problemas”. Héctor Shalom, director del Centro Ana Frank, se refirió a este tema en Radio Nacional y lo calificó de "repudiable".

"Lo que sucedió es repudiable . Las conversaciones implican, si el sujeto es un loquito, es parte de una organización o una tendencia general. Y creo que es una mezcla de cosas. Hay quienes hoy irradian discursos de odio. Todo comienza así, un discurso culpabilizador y tienen quienes se ocupan de irradiarlo. Algunos pueden llevarlo al acto", expresó.

Shalom advirtió que los discursos de odio "entran en la cabeza de diferentes sujetos y algunos de ellos, lo llevan al acto". "Hay que tratar de trabajar educativamente, ese es nuestro rol, con los reproductores acríticos. En toda esa masa de personas", agregó.