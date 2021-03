Atacaron a tiros a un abogado involucrado en la causa del Rey de la Efedrina

El abogado penalista Ariel González Zeballos, quien defendió a un presunto sicario de la banda Los Monos y por otra parte estuvo procesado en la causa del Rey de la Efedrina, resultó gravemente herido al ser atacado a balazos por dos hombres en moto, el sábado pasado en una estación de servicio de la zona norte de Rosario. En diálogo con Nacional Rosario, el diputado provincial Carlos del Frade opinó que Zeballos “ocupó el rol de lavar dinero del narcotráfico” en el marco del tráfico de efedrina llevado a cabo por el detenido Mario Segovia.

“O este hombre hizo un negocio muy bueno a cuenta propia o terminó siendo un muy mal negocio y se lo enrostran de esta manera”, dijo del Frade en Buen Día Susana (7 a 9 hs). Además, contó que le llamó la atención “la calidad del sicario” al no atentar contra la mujer que acompañaba a Zeballos en su auto, quien terminó sin heridas. “Esto tiene que ver con cuentas pendientes del abogado ya no como ex abogado de Los Monos sino más con el negocio grande de todo esto, que es la circulación del dinero”, destacó.