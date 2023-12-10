哈维尔-米莱总统在阿根廷总统府受到了前来参加就职典礼的外国代表团的祝贺。

其中包括西班牙国王费利佩六世（Felipe VI）、乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基（Volodimir Zelenski）和匈牙利总理维克托-欧尔班（Viktor Orban），欧尔班谈到了 "拉丁美洲的新希望"。

米莱在副总统维多利亚-比利亚罗埃尔（Victoria Villarroel）和新任外交部长戴安娜-蒙迪诺（Diana Mondino）的陪同下接受了问候。

亚美尼亚总统瓦哈格恩-哈恰图良（Vahagn Khachaturian）和以色列总理伊莱-科恩（Eli Cohen）、智利总统加布里埃尔-博里奇（Gabriel Boric）、厄瓜多尔总统丹尼尔-诺沃亚（Daniel Novoa）、乌拉圭总统拉卡列-普（Lacalle Pou）和巴拉圭总统圣地亚哥-培尼亚（Santiago Peña）出席了仪式。

巴西、秘鲁、哥伦比亚和玻利维亚都派出了由外交部长率领的代表团。

中国和其他国家驻阿根廷使馆的代表，巴西前总统雅伊尔-博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）和西班牙呼声党（Vox España）的代表也前来参加阿根廷新总统的就职仪式。