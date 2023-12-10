米莱上任并预计 “艰难的岁月”将开启

在阿根廷恢复民主40周年之际，自由派经济学家哈维尔·米莱（Javier Milei）就任总统。

乌克兰总统泽连斯基，西班牙国王费利佩六世，智利总统加布里埃尔·博里奇和巴西前总统雅伊尔·博尔索纳罗参加了米莱的就职仪式。

副总统维多利亚·比利亚罗尔（Victoria Villarroel）上任时发表了严厉的言论，她呼吁释放在上一次公民军事独裁统治期间犯下危害人类罪的军事囚犯。

米莱自称是“无政府资本主义者”，被他自己的追随者和反对派解读为阿根廷的“时代变革者”。

米莱在全国范围内以56%的选票赢得总统职位。他领先官方候选人兼前经济部长塞尔吉奥·马萨12个百分点。

米莱与他的前任不同，新总统没有在立法议会发表讲话，而是在议会的台阶上当着广场上聚集的人群面前和在特邀嘉宾的簇拥下发表就职演说。

他说："100 多年来，政客们一直坚持维护一种造成贫困、停滞和苦难的模式。"

新总统在就职演说中直言不讳："没有哪一届政府得到的遗产比我们得到的遗产更糟糕（......）。

他说："（将）对国家进行 5%的财政调整，但不会对私营部门进行调整"。

他还说："没有钱，（基什内尔主义政府）留下了恶性通货膨胀，除了调整别无他法"。

同时，在总结了经济和社会方面的情况后，他说："一个民族的力量是以它所面临的挑战来衡量的（......）而挑战是巨大的（......）我们将不懈努力（在）24 个更加困难的月份里，但我们将到达一个美好的港湾"。

下午，他前往总统府玫瑰宫，其内阁在那里宣誓就职。