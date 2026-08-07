Asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia: "Es un cambio significativo y la llegada de una nueva derecha al país"

El analista Internacional y consultor político colombiano Juan Falkonerth en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional, analizó lo que significa este cambio de gobierno en el país vecino y adelantó lo que llega con el nuevo presidente.

"Colombia está viviendo un viraje de 180 grados con el cambio de gobierno. La gestión de Gustavo Petro ha sido compleja, problemática y rodeada de escándalos. Decepcionaron en su promesa de hacer un cambio de valor en la manera de gobernar. Hasta último momento fue un desgaste, desconociendo la elección constitucional y legal del presidente electo", opinó.

Sobre la asunción de de la Espriella, el analista colombiano mencionó: "Es un cambio significativo y un nuevo estilo de gobernar, una nueva derecha en Colombia. Podríamos decir un outsider, al estilo del presidente Javier Milei, o parecido a Nayib Bukele. O con algunos tintes de Donald Trump, un estilo totalmente diferente de gobernar para Colombia".

"Hay mucha expectativa con la presencia del presidente argentino Javier Milei. Comparten entre ambos algunos valores como la libertad de empresa, la actividad económica y el hecho de estar alineado con los intereses de los Estados Unidos, entre otros. Se veía distanciado el vínculo y esto llevará a relaciones más estrechas y de cooperación", agregó.