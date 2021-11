Tras la dura derrota de Atlético Tucumán ante Rosario Central, el director técnico del Decano, Pablo Guiñazú, subrayó que no piensa claudicar y que ese no es el mensaje que quiere transmitirle al plantel. “Hay que seguir trabajando y tratar de ver si lógicamente el mensaje es un poco más claro porque es una situación crítica, hay que estar atento para lo que viene. Nosotros estamos siempre a disposición y asumiendo cuando hay que asumir porque es lo que corresponde. Claudicar jamás, ese mensaje los chicos lo saben, funciona así es fútbol y ante las derrotas se aprende mucho, independientemente si me toca estar un tiempo más o no me toca estar. Esto es fútbol, es muy dinámico, pero quedate tranquilo que no voy a claudicar jamás. El hincha está en todo el derecho de condicionar las veces que quiera porque es el mismo hincha que después aplaude cuando vos ganás dos o tres partidos. El hincha no cambia, es hincha y es lo que hace lindo el fútbol. Yo estoy condicionado por mí mismo, no estoy esperando a que el hincha me condicione. Asumo total responsabilidad y no hay vuelta atrás. Así que tengo que seguir laburando y tratando de ser lo más claro que sea para que los chicos puedan mejorar”, remarcó el entrenador.

