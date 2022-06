Asumió Maria Sylvia Jiménez al frente de la Liga Catamarqueña de Fútbol

La Dra. María Sylvia Giménez asumió en el día de hoy como la primera mujer presidenta de La Liga Catamarqueña de Fútbol, un hecho histórico desde la fundación de la entidad en 1916.

En comunicación con Radio Nacional, en el programa La Sartén por el Mango, expresó "es un gran orgullo y agradecida con todos los presidentes de la Liga, porque ellos me votaron. No es poca cosa, porque ellos son parte de esta institución y que no hayan puesto ningún reparo en mi conducción me pone muy contenta porque vamos por el buen camino en la lucha por este mundo más justo y mas igualitario".