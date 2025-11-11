Asumió Diego Santilli como ministro del Interior

El presidente Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior.

Su nombramiento se hizo efectivo esta madrugada, a través de la publicación del Decreto 794/2025 en el Boletín Oficial.

El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia de funcionarios del Gabinete nacional, funcionarios, amigos y familiares.

También asistieron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del bloque del PRO de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo; y el intendente de Mar del Plata y senador bonaerense electo por la alianza La Libertad Avanza, Guillermo Montenegro.

Santilli fue designado por el Presidente al frente de la cartera de Interior el pasado domingo 2 de noviembre y desde entonces mantuvo una serie de reuniones con gobernadores de cara a las reformas laboral, tributaria y penal que el Gobierno impulsará en el Congreso de la Nación, donde también se analizará el Presupuesto para 2026.

La agenda de reuniones incluyó encuentros con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

El flamante ministro tiene previsto continuar las reuniones con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Salta, Gustavo Sáenz.