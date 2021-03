Asumió Alejandro Ricardes en Jujuy

Alejandro Ricardes habló con “El aire nuestro” sobre su designación al frente de la delegación del Ministerio de Trabajo de Nación en Jujuy y expresó: “es una satisfacción ser parte del Gobierno Nacional y como jujeño muy orgulloso de representar al Gobierno Nacional en mi provincia. Contarte que hay dos áreas muy definidas dentro de la Agencia Territorial del Ministerio, una tiene que ver con el tema del trabajo son funciones de la Agencia Territorial para colaborar y contribuir con los sindicatos y los gremios y sancionar a quienes cometen infracciones en ese sentido y otra área que tiene que ver con el empleo en donde hay planes, programas y acciones del Gobierno Nacional de que puedan acceder a empleo formal y registrado.

Te cuento que yo trabajé en el Gobierno Provincial hace algunos años, trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia hasta el 2015, en las gestiones del Ex presidente Néstor Kirchner y la ex Presidenta Cristina Fernández me honraron el cargo de Director de Desarrollo Económico y Secretario de acción social. También trabajé dando respuesta a la gente conozco para que los recursos lleguen a la Provincia y le lleguen a la gente y hoy con Alberto Fernández como Presidente y Cristina Fernández como vice es el compromiso de seguir trabajando por todos en nuestra provincia.

Por último, las puertas de las oficinas están abiertas para todos los jujeños y jujeñas, te cuento que tenemos programas de fiscalización hacemos visitas programadas y no programadas para contactar el registro formal de los trabajadores y el Ministerio lo que hace les da respuesta es decir, se intima y se imponen sanciones a aquellos que cometen infracción de tener trabajadores no registrados y el trabajo de fiscalización si se hace aunque trabaje con guardias mínimas.