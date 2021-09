Asumen nuevos ministros del gabinete del Gobierno Nacional

Est a tarde del lunes, asumieron los nuevos ministros del Gabinete Nacional que acompañarán en la gestión al presidente Alberto Fernández. Antes de la toma de juramentos, el presidente dijo: “Cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente” y destacó que no se lo verá “atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas”.

También indicó que escuchó la palabra de los resultados, llegados de personas que la pasaron mal por la crisis que desató la pandemia y a la que no le llegó cierto bienestar de una economía que objetivamente “está mejorando”.

Entre otras cosas, el presidente Fernández indicó que su gobierno –y la coalición gobernante- no es “parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan” y destacó que desde su coalición “no nos despreocupa la salud pública y abandonamos a los argentinos a su suerte”.

“Hay dos países en pugna”, indicó el presidente. Y puso como ejemplo que hoy lunes se reactivó la producción de la vacuna contra el mal endémico en el país, la fiebre hemorrágica argentina, y que con la llegada en 2017 del gobierno de Mauricio Macri había sido suspendida.

El cambio de ministros se produce una semana después de que el Frente de Todos, la coalición de gobierno de diferentes líneas del peronismo, tuviera una derrota histórica en la mayoría de provincias del país. Esto provocó durante esta última semana una tensión en aumento entre los pases de culpa y las quejas de todos los sectores, que culminó con una carta pública de la ahora vicepresidente, Cristina Kircher.

El gabinete se renueve con Juan Manzur, como jefe de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero, como ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Anibal Fernández en el ministerio de Seguridad. También, Jaime Perzyck en Educación; Daniel Filmus como ministro de Ciencia y Tecnología; y Juan Ross a cargo del área de Comunicación y Prensa.

El presidente agradeció a los ministros salientes su compromiso y entrega en una gestión que “no fue nada fácil” en un contexto de pandemia, a dos meses de iniciado su gobierno, en marzo de 2020. El presidente dijo sobre los ya ex ministros: “Fueron funcionarios ejemplares”

También destacó que los nuevos funcionarios, fueron elegidos entre quienes habían participado en la gestión del fallecido presidente Néstor Kichner.

Finalmente, Fernández cerró su dicurso con la certeza de que en Argentina “vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder”.