Astroturismo en Sierra de La Ventana

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino nos lleva en la provincia de Buenos Aires a Sierra de La Ventana, localidad ubicada a 564 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ofrece actividades para toda la familia.

Entre muchas otras, las excursiones como Astro Travesía que proponen disfrutar del cielo nocturno.

Para conocer de qué se trata el astroturismo, Comer, beber y Viajar conversó con Javier Gómez, de “Tierra Ventana”, guía y divulgador científico, propietario del único planetario que hay en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos el mejor cielo observable astronómicamente de la provincia de Buenos Aires, con características físicas y químicas únicas en este lugar”.

Por otro lado, Comer, beber y viajar recibió la visita de Eliel Butticé, ganador de la Clasificación Nacional Argentina del Bocuse d'Or 2025.

El certamen, creado en 1987 por Paul Bocuse en Lyon, reúne cada dos años a los mejores chefs del mundo en un formato que combina la exigencia de una competencia deportiva con la creatividad y el rigor de la alta cocina.

La propuesta del equipo de Buttice, representando al restaurante porteño Presencia, partió del ingrediente principal seleccionado por el Bocuse d’Or: la trucha patagónica cocinada mi-cuit, acompañada por un mármol de huacatay, glaseada con yuzu y terminada con una demi-glace de ave.

“La final fue el 11 de octubre, muchas horas trabajando”, dijo Buttice en torno a este desafío que ahora continúa con la competencia en junio de 2026 en la Selección Américas (Nueva Orleans), de cara a la gran final que será en enero de 2027, en Lyon.

“Saliendo de la Escuela de Cocina, Bocuse siempre fue una meta para mí”, reconoció.

El certamen “fue un reflejo fiel a lo que hacemos hoy en el restaurante, nos manejamos con la misma exigencia, buscar en cada plato lo mejor de lo mejor”, explicó.