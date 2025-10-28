Astrología, rituales y consejos para atravesar Samhain y Mercurio retrógrado

La astróloga Aldana Ronel pasó por Amnesia para hablar sobre las energías de la temporada —con foco en Samhain/Halloween— y las implicancias de Mercurio retrógrado entre el 9 de noviembre y principios de diciembre. Durante la charla, Ronel explicó por qué esos periodos invitan a la pausa, la revisión y el reordenamiento personal, y recomendó precaución en trámites importantes y firmas durante la retrogradación.

Aldana repasó además rituales y prácticas de protección (sahumerios, introspección, evitar invocaciones innecesarias a los muertos), y respondió consultas en vivo: desde preguntas laborales y legales hasta dudas sobre vínculos afectivos y recomendaciones puntuales para deportistas y fanáticos (consultas sobre partidos y resultados). También dio señales de posibles oportunidades económicas y cambios personales para varios oyentes, y ofreció sugerencias prácticas para quienes planean eventos o aperturas comerciales en los próximos meses.

En el tramo final, Ronel compartió cómo contactarla en redes y ofreció lecturas y consultas privadas para quienes buscan acompañamiento astrológico.