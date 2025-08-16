Asesinos seriales en la Argentina

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y también los casos criminales más emblemáticos y sus respectivas investigaciones judiciales.

En esta oportunidad, abordan la serialidad en asesinatos a partir del caso de un homicida en la provincia de Jujuy y de Pablo Damián Grotini, quien fuera considerado el Asesino Serial de Ramallo.

Para ello, Ecos Criminales conversó con Leonardo Donato, Licenciado en Criminalística y especialista en Asesinos Seriales.

El también docente indicó que “fueron más de 14 los asesinos seriales” en nuestro país; dio cuenta de la tipología y los rasgos que hacen compatible a una persona con ese perfil.

Entre ellos, indicó que “tiene que matar más de tres veces con un mismo modus operandi que va perfeccionando” y, por otro lado, “nunca matan con fines económicos, sólo por el poder y control que no lograron en algún momento de su vida”.

“Lo que atrapa de estas historias es lo escabroso de la mente de estos tipos”, resumió.