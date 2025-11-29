Asesinos al volante

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos criminales se centra en una problemática alarmante por la cantidad de víctimas que se registran, y combina inconsciencia, conducción temeraria, distracción y consumo de sustancias, entre otras variables.

Para hablar de la investigación sobre siniestros viales, conversaron con el Licenciado Walter Gorbak, reconocido especialista y referente argentino en materia criminalística y ciencias forenses.

“El primer escenario con el que uno se encuentra es de un desorden total en función del siniestro, incluso personas que deben ser auxiliadas o fallecidos. Se debe hacer una preservación lo más fiel posible de este escenario”.

“Se están viendo todos errores humanos. La gran mayoría de los siniestros viales responden a una cuestión de negligencia, impericia o quebrantamiento de la ley de conductores o peatones”, indicó.