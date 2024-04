Aseguran que tomaran medidas por la acción en el Shincal

El director de Antropologia, Cristian Melian, dio a conocer que se comunico con el municipio de Belen, jurisdicción donde esta el Shincal del Quimivil y dijo que lo ocurrido sobre el daño causado y denunciado por la Comunidad Originaria Quimivil no volverá a pasar porque quienes quieran utilizar el sitio deben cumplir una serie de requisitos que no lo cumplieron. Ahora el DJ que grabo en el lugar no podrá difundir el material

“ Lamentamos el hecho porque genero malestar, hay cuestiones patrimonios que se deben cuidar, me gustaría dejar tranquila a la comunidad que no se va a ocurrir. Dialogamos con el municipio y pedimos explicación. Los responsables son ellos y presentaron las disculpas del caso y no volverá a ocurrir, tampoco se difundirá el material”, remarcó.

