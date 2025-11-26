Aseguran que no están dadas las condiciones para que la AFA sea intervenida

El abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo conversó con el equipo de Viva la pepa sobre la investigación periodística que confirmó la existencia de varia empresas en Estados Un idos abiertas por un hombre cercano al titular de la AFA Claudio Tapia.

Tras el análisis de la información que por ahora es solo periodística el abogado fue consultado respecto de la polémica generada tras la decisión de la AFA de otorgar un título a Rosario Central y la actitud de los jugadores de Estudiantes de La Plata de dar la espalda al conjunto rosarino.

“Dentro de la AFA hay un ejercicio de poder muy concentrado sin autocrítica y muchas veces eso lleva a cometer errores; en este caso se cometió un error no forzado que se convirtió en un problema muy grande para la AFA”.

Bee Sellares evaluó que en este marco hay varias cuestiones para analizar.

“Si el tema del pasillo está efectivamente reglamentado, podría haber sanción pero si no, no ya que podríamos estar simplemente ante el ejercicio de un derecho de protesta por parte de los jugadores”.

De todos modos durante la charla en varias oportunidades el abogado aclaró que por el momento “la historia se está escribiendo y prácticamente cambia día a día”, por lo que juzgó imprudente analizar medidas disciplinarias o sanciones sobre hechos que aún no están comprobados.