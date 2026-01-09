Aseguran que los grandes ganadores serán los consumidores

Alan Ares, periodista especializado en política y economía y editor en La Derecha Diario, habló con Nicolás Yacoy sobre el anuncio de la Unión Europea que alcanzó un acuerdo comercial con el Mercosur

"En el Parlamento Europeo se esperaba una aprobación pero hay un grupo muy numeroso de legisladores que ya anunció que van a judicializar el tema". "La economía europea está estancada hace muchos años y el acuerdo le podría traer muchos beneficios".

Ares explicó que el entendimiento será rubricado por los mandatarios en Asunción.

"Paraguay ocupa la presidencia pro témpore del Mercosur por eso será escenario del acto de la firma de este acuerdo el próximo 17 de enero".

Y agregó que luego deberá ser aprobado por los Congresos de cada uno de los países intervinientes.