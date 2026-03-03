Aseguran que las torres de Parque Patricios no podrán volver a ser ocupadas en varios meses

Un importante derrumbe sacudió el barrio porteño de Parque Patricios en horas de la madrugada cuando se desplomó el patio interno de un complejo de viviendas.

Hay alrededor de 400 vecinos perjudicados por el hecho.

Junto a Christian Varela, en el móvil de Radio Nacional, Patricio, uno de los vecinos afectados, contó detalles del hecho que según dijo, pudo terminar en una trajedia que no ocurrió porque el derrumbe se produjo de madrugada y no de día.

El incidente se produjo en la calle Mafalda al 900. junto al estadio de Huracán.