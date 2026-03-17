Aseguran que este año se verá un gran despliegue de proyectos mineros

La minería es, para el Gobierno de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), uno de los sectores que mayores perspectivas de crecimiento ofrece hoy y una de las actividades que puede potenciar la matriz productiva de la provincia.

En la mesa de inversión y negocios específica para el sector dentro del Foro de Inversiones & Negocios 2026, realizado en esa provincia, varios participantes recordaron cuando dos o tres años atrás apenas había una decena de personas, mientras ahora hubo gente de pie escuchando las disertaciones.

Pablo Puerino, miembro del CEM y presidente de la Fundación Plan Pilares, señaló que en otras PDAC -la feria minera más importante, que se realizó esta semana en Canadá- los mendocinos fueron a hacer un “lindo ruido”, mientras que este año pudieron mostrar muchas realidades.

Reforzó que 2026 y 2027 serán años de avanzar en muchos proyectos en particular, buscando financiamiento en organismos internacionales e invitó a los miembros de la comunidad local a sumarse y aportar.

En la misma línea de analizar la evolución en el tiempo, Gustavo Rivarola, gerente de Plan Pilares, recordó que, en el Foro 2025, hubo dos avances para mostrar: la aprobación del Código de Procedimiento Minero, y de los 34 proyectos de Malargüe Distrito Minero Occidental 1.

En cambio, este año se suman: la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y de MDMO 2 (con 27 proyectos más); la presentación de MDMO 3 (con 71 adicionales); la ley de regalías mineras; la creación del fondo de compensación ambiental; la conformación de las UGA (Unidad de Gestión Ambiental) para PSJ y MDMO 3; y el lanzamiento del hub financiero regional Andean Bridge.

El subsecretario de Energía y Minería de la provincia, Manuel Sánchez Bandini, señaló que el Plan Pilares -hoja de ruta diseñada por el sector público y privado en conjunto para impulsar una minería moderna, sostenible y de triple impacto- es importante, porque las gestiones cambian y el desarrollo de la actividad debe ser una política de Estado.

El director de Minería, Jerónimo Shantal, mencionó algunos factores que hacen atractiva la inversión en minería en Mendoza -como la baja altitud de algunos proyectos y el corredor bioceánico- y detalló que han implementado la descarga gratuita de la información catastral minera y el acceso a una publicación online de normativa, formularios y estructura tributaria para facilitar la búsqueda de información.

Sofía Raich, responsable de Gestión de Proyectos de Impulsa Mendoza, planteó que es momento de pasar del posicionamiento de Mendoza como una provincia minera a la acción, lo que implica acelerar la exploración y facilitar el acceso a capitales para que esos proyectos puedan desarrollarse.

El panel “De la geología al capital: por qué hoy Mendoza es una oportunidad de inversión” mostró que ese camino ya se está recorriendo.

Después de un repaso del potencial geológico de la provincia, que comparte diversas franjas metalogénicas con las grandes minas en Chile, se conocieron algunas iniciativas privadas.

Ignacio Nantes y Matías Lara, socios en TCA Tanoira Cassagne, contaron que han creado un fondo común de inversión cerrado para la minería; y Sofía Pescarmona, empresaria y socia de Andean Metals Fund, con otros socios, creó un fideicomiso privado de prospección y exploración minera.

Hasta hace poco, el gran desafío era avanzar en la exploración, para lo que resulta difícil conseguir financiamiento, recordaron.

Sin embargo, estas experiencias muestran que la minería en Mendoza va encontrando herramientas y que los inversores comienzan a verla como un buen destino para diversificar la apuesta., coincidieron.