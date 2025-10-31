Aseguran que el Gobierno está en el mejor momento para implementar cambios profundos en el país

Martín Sarano, co fundador de la Fundación Internacional Bases y Somos Innovación y analista económico, visitó Viva la Pepa y conversó con Nicolás Yacoy sobre el resultado electoral, el fortalecimiento del Gobierno y las reformas que se vienen.

“Si vos ves la elección, con una victoria contundente que nadie esperaba; hoy el presidente se sienta a conversaron con los gobernadores con otro peso político para poder llevar adelante las reformas que necesita”.

Al reflexionar sobre el día después de las elecciones legislativas, el analista enumeró algunos puntos destacados:

“La Bolsa subió 25 % en una semana, el dólar se tranquilizó y está todo mucho más relajado”.

Sarano analizó algunas de las reformas que el Gobierno planifica para el país en los próximos meses.

“Políticamente este es el momento de tomar todos los costos que puedas tomar y llegar al 2027 empezando a ver los resultados de estas políticas”.

En este marco Sarano enumeró la reforma laboral, la reforma tributaria y también los grandes problemas que tiene el sistema previsional en la Argentina.