Ascenso de Estudiantes de Río Cuarto: "El equipo mostró convicción y templanza"

El Dt del Club de Córdoba, Iván Delfino en diálogo en Radio Nacional con el equipo de Pasión Nacional habló sobre lo que sintió el equipo luego de conseguir el ascenso a la Primera División tras el partido contra Deportivo Madryn, en el que empató 1-1.

"El equipo tuvo templanza y una convicción grande en buscar lo que quería. Fueron las grandes virtudes. No hubo grandes estrellas pero el equipo estaba convencido de lo que quería", expresó.

Delfino dijo que Estudiantes llegó pleno tanto en lo "físico como en lo mental". "Fuímos a buscar el partido, a lo largo de los 180 minutos el equipo demostró estar más entero", agregó.

El entrenador opinó que para 2026 Estudiantes deberá "organizarse, mantener una base y tratar de equivocarse lo menos posible en los refuerzos que vengan".