Ascendió River de Bell Ville y consiguió el ascenso a la Primera División de la Liga Bellvillense

El River de Bell Ville es un equipo de una ciudad de Córdoba, con camiseta azul y oro, el cual este jueves logró uno de los mayores hitos de su historia: venció 4-0 a Club Central y consiguió el ascenso a la Primera División de la Liga Bellvillense. El jugador de dicho club Jordan Ares López conversó con el equipo de Pasión Nacional en Radio Nacional habló de este logro y contó que esto no se daba desde 1975.

"Estamos más que contentos, era algo que necesitabamos y se hicieron las cosas bien. Nuestra liga es muy dura, hay muy buenos jugadores. Las canchas son muy lindas y es muy competitivo", contó.

"Cuando se creó el club había dos hinchas que eran de River y dos de Boca, y de ahí se decidió la indumentaria del segundo y que se iba a llamar Club Atlético y Boblioteca River Plate", agregó.