Asambleas por el agua pura advierten al gobierno por la minería en Malargüe

DESCARGAR

Nora Moyano detalló en el programa Hasta que den las 12 uno a uno los puntos de la oposición de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura que se han declarado en estado de alerta y movilización. “No podemos olvidar que el designado para tal cargo es Jerónimo Shantal, quien no sólo no cumple con los requisitos mínimos del mismo - por ello también es necesaria la reforma - sino que además es quien impulsa la judicialización de defensores ambientales tras la enorme movilización popular que recuperó la ley 7722”.

“Esta iniciativa se encuentra en estrecha sintonía con las políticas nacionales de desmantelamiento de la legislación ambiental vigente, y del llamado a los gobernadores a la firma del denominado “Pacto de Mayo”, cuyo punto número 6 señala la necesidad de avanzar en la “explotación de los recursos naturales de las provincias” afirmó Moyano que está en consonancia con el “viejo consenso de Washington”.

La ambientalista comentó que el “solo hecho de hacer caminos también contamina el ambiente en la zona periglaciar”.

“De sustentable no tiene nada esta minería” afirmó Moyano y explicó por qué considera que hablar de minería sustentable es un eufemismo. “No podemos tolerar que aquellos que deben gobernar para toda la provincia invisibilicen y desconozcan a los pobladores del territorio y sus economías regionales, como así también la existencia de comunidades originarias, que se verán severamente afectadas por la explotación megaminera. En contextos de cambio climático, retroceso de glaciares, pérdida de caudales de ríos y crisis hídricas permanentes la disputa por el agua se vuelve latente en estos proyectos: el agua para las mineras será el agua que falte para consumo humano y riego de los oasis agrícolas del sur mendocino”, expresa el comunicado.

_________

Hasta que den las 12, Lunes a Viernes de 10 a 12 hs

Conducción: carina Bravo

Locución: Natalia Pautasso, Eduardo Piquemal, Héctor Luna

Móviles: Javier Costarelli

Columnas: Esteban Rodríguez

Operación Técnica: Gustavo Torres

Producción: Natalia Tisera, Mariana Ferreira, Ana María Vega.

Servicio Informativo LV8: Pablo Molina

__________