Asamblea, apagón informativo y olla popular de prensa

Desde la sede neuquina del diario Río Negro, la movilera Patricia Focarazzo dialogó con el secretario general del Sindicato de Prensa de Neuquén, Flavio Ramírez, explicó que la medida está enmarcada en una "nueva jornada de lucha nacional, en el paro nacional de prensa convocada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, en el marco por la negociación paritaria del convenio 541, que se aplica a los diarios del interior de la república argentina. La cámara patronal nos hizo un ofrecimiento por debajo del primer ofrecimiento oficial, cosa que para nosotros es prácticamente una burla, así que decretamos una medida de fuerza para tratar de forzar a la patronal a mejorar esa oferta o, al menos, aceptar el planteo que estamos haciendo nosotros: un mínimo de 25% para el primer trimestre de esta negociación que va de julio a septiembre y después continuar negociando. O en todo caso, aceptar nuestra propuesta máxima que es elevar el salario mínimo profesional en el área de prensa a 120mil pesos y a partir de ahí se aplica en todas las categorías, escalas y demás". Ramírez sintetizó que están realizando "una asamblea, un apagón informativo y una olla popular con todos nuestros compañeros de los dos diarios, del diario Río Negro y de La Mañana de Neuquén, y los compañeros de la radio y la televisión que nos vienen acompañando"

Asimismo, el sindicalista recordó que "siempre discutimos esta situación, exponer nuestro cuerpo, exponer nuestra vida ante las coberturas y no tener ningún tipo de respaldo por parte de la empresa", onsultado sobre el caso de los trabajadores de prensa de San Martín de los Andes afectados por los tiros de Pedro Jofré. "Entiendo que en el caso del compañero del diario Río Negro sí el diario le puso un abogado para llevar adelante la causa. En el caso de Federico Soto, nuestro compañero de La Mañana de Neuquén, si bien tuvo un llamado por parte de la empresa, se quedó solamente en llamado y no tiene abogado. Estamos en diálogo con él para hacer dos planteos que él tiene: uno tiene que ver con su situación laboral, su estado de precariedad, porque más allá que él es un colaborador freelance como plantea la empresa, lo que la empresa le paga por el trabajo que él hace no alcanza a cubrir ni siquiera lo que debería cobrar, y esto genera otro debate que tiene que ver sobre la situación de seguridad que tiene él a la hora de si le pasa a algo. La empresa no le está cubriendo la cuestión del abogado en la causa contra Jofré, así que también estamos analizando las estrategias y viendo qué abogado le podemos conseguir para que lo patrocine en San Martín de los Andes, Neuquén o donde se lleve adelante la causa"