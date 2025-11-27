Asaltaron un micro con 60 mendocinos que viajaban en un tour de compras a Chile

El micro fue interceptado esta madrugada por cinco autos cuando atravesaba la cuesta de Chacabuco, camino a Polpaico, tras pasar la frontera. Los delincuentes actuaron con armas largas, golpearon a los choferes y se llevaron pertenencias y documentación de los viajantes. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con el responsable de la empresa de transporte La Torre Viajes.

Franco Pivato compartió detalles del episodio que afectó al micro, propiedad de su empresa.

“He tenido un amanecer bastante complicado; no caigo aún de la locura de lo que ha sido, de película. Los delincuentes se bajaron con armas largas, le pegaron a los choferes y les sacaron las pertenencias a los pasajeros”, precisó.

“Es complicado el panorama en este momento. Hace cuatro años que organizamos este tour pero es la primera vez que pasa”, indicó sobre el asalto ocurrido.

Además, precisó que la policía chilena está trabajando en las ubicaciones de algunos celulares que fueron robados.

El micro quedó detenido en la zona de Huerta Grande, mientras los turistas —sin DNI, pasaportes, visas ni papeles del colectivo— aguardan asistencia.