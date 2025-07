Asaltaron en su casa al organizador de la Derecha Fest: "Hay dos argentinos detenidos y son menores de edad"

La Justicia detuvo a dos menores argentinos acusados de participar de la embestida en la casa del organizador del evento “Derecha Fest”. Según denunció el dueño de la vivienda en Villa Pueyrredón, el ataque ocurrió el 17 de julio, durante la madrugada. Andrés Mego, fundador de la editorial Hojas del Sur y organizador del evento realizado en Córdoba, habló sobre el violento episodio en Radio Nacional.

"Hay dos detenidos argentinos y menores de edad. No se robaron nada, no fue un asalto. La investigación está siguiendo su curso, no lo estoy politizando al tema y salí a hablar después del Derecha Fest. Pero la brutalidad con la que actuaron me llama mucho la atención", dijo.

Mego contó que le voltearon la puerta de su pieza y vio entrar a "5 tipos" con el objetivo de "molerme a palos". "Estaban todos encapuchados y vestidos de color negro. Lo poco que me dejaron hablar, les digo el lugar donde estaba la plata. Pero pedía que no me siguieran pegando. Y me seguían pegando. Tengo costillas fracturadas, puntos en la cabeza, menos dientes. Me pudieron de rodillas, pensé que me pegaban un tiro. Pero me pegaron con una mancuerna de 10 kilos y me desmayé", agregó.