Arturo Puig: "Extrañamos las ficciones, hay muchos actores sin trabajo"

El prestigioso actor conversó con Andrea Bisso en Deja Vú; repasó parte de la historia de la televisión argentinba, los grandes éxitos, los diversos géneros y las grandes personalidades detras de los canales de los años 70 y los 80.

En este marco y al analizar el presente de la televisión, Puig lamentó la falta de ficción y la poca oferta laboral.

Otro párrafo de la charla abordó la actuación teatral de Puig, que recordó haber comenzado en el año 58.

Y en este marco el recuerdo más emotivo fue sin duda para su compañera de vida Selva Alemán, con quien protagonizó "Cartas de amor" una bellisimacomedia romántica.

Además Puig reveló que analiza una propuesta teatral, basada en una idea que le llegó del exterior en la que actores leen desde el escaneo diversas cartas, en algunos casos escritas, por los propios espectadores.