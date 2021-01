Artistas de todo el país se unen para apoyar a Rubén Patagonia

Este jueves 28 de enero, a partir de las 20 horas en el canal de You Tube de Ruben Patagonia Oficial artistas nacionales realizarán un homenaje a Rubén Patagonia en la antesala a la delicada operación que debe atravesar el artista. Su hija, Kospi Chauque en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió al homenaje y el estado de salud de su padre.



“Más que nada Comodoro lo saben es que somos toda una familia la que esta acompañando el mensaje y el camino que decidieron mamá y papá, en esa construcción de dejarlo todo se han ido conociendo más que nada la esencia de la familia, Teresa, Víctor Heredia, León Gieco han conocido la convicción de la familia. Esto que vive papá sigue, papá ya tiene un tiempo largo con el tema de salud se ha agotado y ahora con la pademia, lo que ocurre han decidido dar una mano”.

A toda la comunidad la invitó a acercarse al evento virtual. “Esta noche a las 20 horas, vamos a estar siguiendo este espectáculo, nosotros ahora estamos en un bar. Papá algo sabe del apoyo que esta teniendo de la gente, pensamos que le va a hacer bien en lo anímico, vamos a ver el show con él, estamos muy agradecidos a las autoridades del Hospital, ayer ya lo aislaron a papá. Mañana es la cirugía le grabaron música, para prepararlo para su tranquilidad. Sabemos que esta noche estarán los chicos de Los Tekis, La Renga, Marité Berbel, Divididos, entre otros”.

DESCARGAR

Sobre el tratamiento que se debe seguir y sus costos, Kospi explicó; “el tema principal es que papá no tiene obra social, a partir de eso todo lo que significa una operación en la cabeza no sabemos con que nos vamos a encontrar, no es una operación fácil puede salir no puede salir, sabemos que luego va a terapia, tenemos un tratamiento desde lo muscular, hasta todo volver a caminar, todo”. El diagnóstico se esclarece con el correr de las horas y la sucesión de estudios que se le realizan, “supimos la presencia de un tumor, es meningioma, es por eso que nosotros no habíamos dicho nada porque es un día a día el trabajo de los doctores también”.

ENTREVISTA COMPLETA LINK A PODCAST LU4 https://anchor.fm/lu4-radio/episodes/Festival-solidario-por-streaming-para-acompaar-a-Rubn-Patagonia-epjkfb