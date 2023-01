Artista jujeño pintó a Lionel Messi en un billete

Mauro Marcos, artista jujeño que intervino un billete de 10 pesos con la imagen del deportista, indicó que "Todo comenzó el año pasado cuando comencé a pintar en billetes, primero con dibujos, después cantantes y con el mundial pensé en pintarlo a él, y lo hice en billetes de $5 pesos porque estaban en desusos, pero con Messi como es el 10 use billete de 10 pesos y ahora estoy haciendo otros de Messi también pero besando la copa. Espero que algún día lo pueda ver, si bien lo hice para mi, se volvió viral y pretendo eso, y aunque varias personas me ofrecieron plata les dije que no".

