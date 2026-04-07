Artemis II inicia su regreso a la Tierra tras una misión histórica

La misión Artemis II, que marcó el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna después de más de cinco décadas, comenzó su trayecto de regreso hacia la Tierra tras completar con éxito su sobrevuelo lunar.

Mariano Ribas, responsable del área de Divulgación Científica del Planetario, dialogó con Nico Yacoy en el programa Primer Round y resaltó que "es una de las grandes hazañas espaciales de este siglo, que abre un camino impresionante". "Artemis II pone la proa en un descenso tripulado para 2028 y posteriormente la instalación de una base permanente en la zona austral de la Luna", señaló.

La nave Orion, impulsada por el cohete SLS, realizó una trayectoria alrededor de la Luna como parte de una misión de aproximadamente diez días destinada a probar sistemas clave en condiciones de espacio profundo.

Durante esta etapa, los astronautas llevaron a cabo distintas evaluaciones sobre el comportamiento de la nave, comunicaciones y soporte vital, datos que serán esenciales para futuras misiones.

El regreso implica una de las fases más críticas, ya que incluye el reingreso a la atmósfera terrestre a altas velocidades y el posterior amerizaje en el océano.

"En este momento están pegando la vuelta y van a estar llegando en unos tres días. Es una maniobra delicada y arriesgada, porque tienen que ingresar en una cápsula en un ángulo correcto y una velocidad correcta en la atmósfera para poder llegar sanos y salvos", explicó Ribas.

Artemis II forma parte de un programa más amplio que busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna y sentar las bases para futuras misiones a Marte.

El éxito de esta misión refuerza la cooperación internacional y abre nuevas oportunidades para el desarrollo científico y tecnológico a nivel global.