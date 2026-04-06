"Artemis II está por ubicarse lo más lejos posible que nadie ha estado de nuestro planeta hasta ahora”

Este sexto día de vuelo marca un momento clave en el que la tripulación cruzará la cara oculta de la Luna, tendrá desconexión total, pero tomará imágenes de lugares únicos. Nora Briozzo, en "100% Nora", conversó con el astrónomo del Observatorio Astronómico Félix Aguilar sobre lo trascendente de esta misión.

El Licenciado Eric González explicó que lo que sucederá esta tarde “es un hito”, porque “están por ubicarse lo más lejos posible que nadie ha estado de nuestro planeta hasta ahora”.

Al explicar por qué volver a la Luna, indicó que “es otra vez por la misma razón geopolítica pero cambia el oponente en la carrera especial” que ya no es Rusia sino China.

“Estados Unidos quiere mantener su supremacía en el espacio, no quiere ser ganado por los chinos”, remarcó. “Se aprende muchísimo y re-aprende de esta misión”.

"Estas cosas encantan y animan a explorar un poco más allá", admitió.

Alrededor de las 18 horas EDT de Florida y 22 GMT (19 horas de Argentina) la cápsula Orión, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, se convertirá en la primera nave tripulada en más de 53 años en atravesar la región lunar invisible desde la Tierra, realizando observaciones directas y registrando imágenes de zonas nunca antes vistas por el ser humano.

La tripulación de Artemis II alcanzará el punto más cercano a la superficie lunar, a unos 6.500 kilómetros, mientras se encontrará también en el punto más alejado de la tierra.

Este doble récord convertirá a la tripulación de esta misión espacial como los seres humanos que han viajado más lejos de su planeta de origen, superando el registro de la misión Apolo 13.

De acuerdo con los datos de la NASA, la distancia final dependerá del momento exacto del lanzamiento, lo que aporta un componente de incertidumbre científica y operativa.