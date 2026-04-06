Artemis II: "El microsatélite argentino Atenea cumplió su misión y fue todo lo que se esperaba"

El Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación Darío Genua en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional afirmó que el microsatélite argentino cumplió su misión en Artemis II.

"Luego de las 5 horas luego de realizado el lanzamiento se desprenden las cargas secundarias, una de ellas el satélite Atenea, y a partir de ahí tomamos contacto nosotros desde la estación terrena de Córdoba. Y tenemos antenas en el Instituto Argentino de Astronomía en La Plata, en Tolhuin en Tierra del Fuego y en Córdoba. Bajamos todos los datos de irradiación solar, de comunicaciones, de posicionamiento y de actitud del satélite", mencionó.

"Esto demostró que la tecnología argentina y todo lo trabajado con el satélite, en conjunto con las universidades nacionales y la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el Instituto Argentino de Radioastronomía, la empresa Veng y Conae, ha dado sus frutos y ha sido un trabajo de excelencia", agregó Genua.