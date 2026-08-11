Arte sobre ruedas: la pareja que recorre el país con una galería ambulante

Mariela Trímboli (51) y Jorge Perns (54), vecinos del barrio porteño de Villa Devoto, decidieron transformar su vida estable en una aventura nómada a través del proyecto "Argentina Abstracta". Desde 2023, esta pareja fusionó el arte, el diseño y el espíritu viajero para convertir paisajes nacionales en obras geométricas que exhiben en su propia galería rodante. Tras recorrer más de 25 mil kilómetros y vender su emblemática Kombi Volkswagen 1983 en Ushuaia, los artistas preparan actualmente una camioneta Mitsubishi L300 para reanudar su travesía por las rutas del país.

En diálogo con 100% Nora, Trímboli y Perns aseguraron que "vivimos viajando y recorriendo el país, llevando el arte con nosotros. Hace 3 años que habitamos una combi que hoy por hoy está en Tierra del Fuego".

La pareja, además, dijo que "a lo largo de los viajes, y de los distintos caminos, hemos hecho murales, intervenciones en espacios públicos. Siempre surgen este tipo de experiencias y pedidos".

El motor de este estilo de vida nació como una muestra artística itinerante que visitaba provincias durante las vacaciones, hasta que un impulso terapéutico los animó a no postergar sus sueños de jubilación.

Con el objetivo firme de llevar sus cuadros a las 23 provincias argentinas, la pareja proyecta incluso una histórica exposición en la Base Marambio de la Antártida antes de expandir su arte hacia el resto del mundo.

A través de la autogestión y la creatividad, Mariela y Jorge demuestran que la edad no es un límite para reinventarse y vivir de la pasión en movimiento.