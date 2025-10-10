Arte argentino en Roma: la artista visual Rocky Cervini expone su muestra "La trama humana"

La artista visual Rocky Cervini inauguró una muestra en la Casa Argentina de Italia, ubicada en Roma, que estará disponible hasta el 30 de octubre. La exposición se enfoca en la exploración de las relaciones y la emocionalidad humana a través de figuras fragmentadas y formas orgánicas. Cervini en diálogo con el equipo de Ramos Generales describió y contó detalles de su exposición en Radio Nacional.

"Se trata de una serie de pinturas, esculturas y dibujos, y lo que cuento con ellos son los vínculos entre las personas y como nos marcan de por vida. Retrato escenas o situaciones que me hayan conmovido mucho, hago bocetos y luego los paso a distintas materialidades", contó.

"Me gusta que lo que se vea visualmente sea bello, que se transforme en algo pop y quizás alguien diga me gustaría poner esta pieza de arte en la pared de casa", agregó Cervini.