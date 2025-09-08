Arribó al puerto de Buenos Aires la segunda tanda de 90 tolvas cerealeras 0 kilómetros

La última entrega del material rodante que adquirió la empresa Trenes Argentinos Cargas mediante una licitación internacional está destinada a robustecer el sistema ferroviario.

En las próximas semanas las cuatro formaciones de 45 unidades cada una, acompañadas de las respectivas locomotoras que se repararon integralmente en el taller de Córdoba, estarán circulando por la traza de la línea Belgrano cargadas de cereal.

El arribo del material es auspicioso para la agroindustria aunque la cosecha gruesa haya culminado, se informó.

El presidente de la cámara exportadora Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, aseguró que las condiciones están dadas para que el agro argentino liquide USD 10.000 millones adicionales de aquí a fin de año.

Se trata de 15,5 millones de toneladas de soja y 8,7 millones de toneladas de maíz que aún están en manos de los productores.

Los nuevos vagones de trocha angosta tienen una capacidad de carga de 55 toneladas netas por unidad, lo que significa un incremento de 400.000 toneladas anuales para la línea cerealera que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y CABA.

El destino de los granos que originan carga en esos territorios son descargados en los puertos del Gran Rosario.

El convenio TAC/BCyL y las firmas Cofco Int., Viterra y Asociación de Cooperativas Argentina (ACA) consistió en que esas compañías realizaron el pago por adelantado de fletes por un total de 22 millones de dólares.

Con ese presupuesto y con el fin de ampliar la capacidad logística para asegurar los despachos, se ejecutó la adquisición de vagones graneros 0km a la firma CMEC (Licitación Nacional e Internacional 20-2023).

Además de la línea Belgrano, TAC/BCyL opera las líneas Urquiza, que recorre la Mesopotamia; y San Martín -con traza que va de los puertos santafesinos hasta la región de Cuyo.