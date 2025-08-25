Arrancó el Travel Sale: hay ofertas y promociones en paquetes turísticos dentro y fuera del país

Del 25 al 31 de agosto arranca una nueva edición del Travel Sale y a partir de este lunes habrá paquetes turísticos con descuentos para el exterior y la Argentina. Andrea Forti, vocera de la Federación de Asociaciones de empresas de viajes y turismo, contó en Radio Nacional cuáles son las ventajas que ofrecen al consumidor de turismo con esta campaña comercial.

"Las promociones son para dentro del corto plazo y para más adelante. Habrá 2 x 1, hay hasta 12 cuotas sin interés, y Aerolíneas Argentinas tiene descuentos del 10 % y del 20 % tanto al exterior como cabotaje. En algunas agencias de turismo, hanh dado la posibilidad a los pasajeros que saquen en dos o hasta tres cuotas en dólares", mencionó.